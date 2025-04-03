Dervişoğlu'ndan Silivri için olay olacak benzetme

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte Dervişoğlu'nun konuşmalarından satır başları;
*Ben İmamoğlu ve Özdağ ile görüştüm, diğer arkadaşlarımız diğer arkadaşlarla görüştü.
*Bayramda küçükler büyükler büyükleri ziyarete giderdi ama şimdi aile büyükleri küçükleri ziyaret etmek zorunda kaldı.
*Genç arkadaşlarımızında bir kısmı gözaltında. Onların gözaltı süreçlerini yakından takip ediyoruz.
*İmralıdaki canibaşının doğumgününü kutlamak için askerin, polisin refaket etmesi dururken bunları kabul etmek mümkün değildir.
*İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı, ne içeride olurdu ne de diploması elinden alınırdı.
*Ümit Özdağ da vermiş olduğu siyasi mücadele nedeniyle Silivri'de rehin alınmıştır.
*Bastille Hapisanesi'nin baskınında orada 7 tutuklu kurtarılmıştır ama işgali, ve baskını, monarşinin yıkılışının öncüsüdür. Silivri'deki düzeni, Bastille Hapishanesine benzetiyorum. Demokrasiye, hukuka inanan insanların bunu kabul etmesi mümkün değildir.
*Bastille Hapishanesi nasıl monarşiyi temsil ediyor ve yıkıldıysa, otokrasiyi temsil eden bu düzen de yıkılacaktır.
*Adaletsizliğe karşı direnmeyi sürdüreceğiz.
*Boykot hakkı anayasal haktır. İnsanlar mal alma ya da mal almama hürriyetini kullanacaktır. Hükümet buradan kendine mesaj çıkarıyorsa, vatandaşın verdiği mesajı almışlardır..
*Diziden çıkarılan oyuncularla ilgili birini çıkarmışlar, birine gözaltına almışlar. Bu tür hak gaspları kara leke olarak anılacaktır. 1 günlük haksız tutukluluk bin yıla bedeldir.
*Aybüke Pusatın TRT'den çıkarılmasına yönelik, oyuncular üzerlerine düşeni yapmış. Oyuncu arkadaşları ona nasıl destek oluyorlarsa, bizde onların yanındayız.
TARİHTE BASTİLLE BASKINI
Bastille Baskını veya Bastille Hapishanesi Baskını, 14 Temmuz 1789'da Fransa'nın başkenti Paris'te devrimci isyancıların Bastille olarak bilinen Orta Çağ'dan kalma cephanelik, kale ve siyasi hapishaneyi basarak kontrolü ele geçirmeye çalışmasıyla meydana gelmiş baskın.
Dört saat süren çatışmalar sonucunda 94 kişi öldü, sonunda isyancılar Bastille'e girmeyi başardı. İsyancılar Bastille'ye girdikten sonra Vali de Launay ve garnizonun birkaç üyesi teslim oldu ve öldürüldü. Bastille artık Paris'in merkezinde kraliyet otoritesini temsil ediyordu. Baskın sırasında sadece yedi mahkûmun bulunduğu ve yıkılması planlanan hapishane, devrimciler tarafından monarşinin gücünü kötüye kullanmasının bir sembolü olarak görülmekteydi. Düşüşü Fransız Devrimi'nin parlama noktası oldu.