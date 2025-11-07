CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 68'ncsini Ordu’da düzenleyecek. Mitingin, Cumartesi günü saat 15.00’te Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleneceği açıklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Ordu’da düzenleyeceği “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi X hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu,

“Sevgili gençlere, hanımefendilere, beyefendilere, Ordu’ya selam olsun. Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek “Millet iradesine sahip çıkıyor” buluşmasına tüm Ordulu hemşehrilerimi davet ediyorum” sözlerini sarf etti.

CHP’li Özgür Özel ise “Sandıktan umudunu kesenler sokağa çıkamıyorlar, çarşıya, pazara gidemiyorlar” sözleriyle tüm Ordulu vatandaşları saat 15.00’da Ordu Cumhuriyet Meydanı’na davet etti.

Özel yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Sandıktan umudunu kesenler sokağa çıkamıyorlar, çarşıya, pazara gidemiyorlar

Siyaset yapıyoruz, adalet arıyoruz.

Yarın 68’inci eylemimizde Ordu’da buluşuyoruz!

8 Kasım Cumartesi | 15.00 | Cumhuriyet Meydanı – Ordu.”

CHP, İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASININ ARDINDAN 68 MİTİNG GERÇEKLEŞTİRDİ!

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği suçlamalarıyla gözaltına alındı ve terör örgütüne destek dışındaki diğer suçlamalar karşısında kaçma ve saklanma ihtimali yüksek bulunarak tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerine başladı. CHP, 8 ayda toplam 68 miting gerçekleştirdi.