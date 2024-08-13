2018; Muharrem İnce, 20 bin sandık sahipsiz kalınca seçimi kaybettim dedi

2023; Kemal Kılıçdaroğlu, 17 bin sandık sahipsiz kaldı dedi.

5 senede ancak 3 bin sandık ekleyebildi CHP.

2028’de bakalım CHP’nin cumhurbaşkanı adayı sahipsiz kaç sandık yüzünden kaybedecek.

Tüzük Kurultayı için önerilere bakıyorum bu konu hiç gündemde yok.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dedi ki;

-“Şu anda takımda iki forvet var... Ama birçok yeni figür de parlıyor. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak.”

CHP takımı 2028’de çift santrfor ile cumhurbaşkanlığı karşılaştırmasında sahaya çıkamayacağına göre Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu aday olacak?

Teknik Direktör Özgür Özel için de takımın yönetim sorumlusu olan Parti Meclisi için de çok zor bu forvetlerden birisini seçmek.

2023 seçiminde Millet İttifakı 8 forvetle cumhurbaşkanlığı seçimi için sahaya çıktı.

17 bin sandık eksiği ile kaybetti

Peki bu kez Özel’in 2 forvetli taktiği şöyle mi olacak?

-İmamoğlu ve Yavaş’tan birisi Cumhurbaşkanı diğeri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak…

Peki, CHP ittifak kuracak mı?

Önerilerim şöyle;

CHP asla ittifak kurmamalı.

Her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarsın.

Her parti milletvekili seçimine kendi listeleri ile girsin.

100 yıllık CHP değil 17 bin, 17 sandığı bile sahipsiz bırakmasın.

Madem gölge kabine açıkladı CHP, Cumhurbaşkanı adayını da şimdiden açıklasın.

Erken kalkan çok yol alır.

Sadece iki forvet varken seçim de çok kolay olur.

Muhtemel erken seçim için de adayın erken açıklanması fayda sağlar.

Cumhurbaşkanı adayı erken seçim olmazsa önümüzdeki 4 yılı hem propaganda hem de teşkilat açısından çok iyi kullanabilir.

CHP bu kararı alırsa diğer muhalefet partileri için de başlarının çaresine bakma imkânı doğar.

Parti birleşmeleri yani güç birliği sağlanır.

Cumhur İttifakı’na gelince adayları belli:

Recep Tayyip Erdoğan

Anayasa mı?

Güldürmeyin beni.

Çoktan çöpe atıldı.

Erdoğan Yandaş Seçim Kurulu’na (YSK) aday gösterilir.

Muhalefet partileri de dilekçe ile itiraz ederler!..

YSK üyeleri bu başvurulara güler geçer.

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı ömür boyu tekrar tekrar seçilir…