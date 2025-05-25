İmamoğlu yaptıklarını sıraladı, iktidara “Korktunuz değil mi?” diye sordu

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İmamoğlu yaptıklarını sıraladı, iktidara “Korktunuz değil mi?” diye sordu

Silivri'den iktidara seslenen Ekram İmamoğlu "Göreve geldiğimizde İBB’de her şey sıfırdı, şimdi ise başarılarımızdan korktuğunuz için kumpas kurdunuz, itiraf edin!" dedi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, göreve geldikten sonra hayata geçirdikleri hizmetleri sıraladı.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimizde İBB’nin; yurt sayısı SIFIRDI, kreş sayısı SIFIRDI, Kent Lokantası sayısı SIFIRDI, yapımı devam eden metro sayısı SIFIRDI, burs verilen öğrenci sayısı SIFIRDI, çocuklara süt dağıtımı SIFIRDI, İstihdam Ofisi sayısı SIFIRDI, Anne Kart sayısı SIFIRDI, emekliye dar gelirliye kentsel dönüşüm hibesi SIFIRDI, tarım desteği SIFIRDI, kadın yönetici sayısı SIFIRDI, Yaşam Vadisi sayısı SIFIRDI, okul beslenme desteği SIFIRDI, evlilik desteği SIFIRDI, kadınlara ped desteği SIFIRDI, yenidoğan desteği SIFIRDI, emeklilere pazar desteği SIFIRDI, gezici aşevi desteği SIFIRDI, deniz taksi sayısı SIFIRDI. Bu liste uzar gider…”

“KORKTUNUZ DEĞİL Mİ”

İmamoğlu, “Allah aşkına, bunlardan korktunuz değil mi?” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm Türkiye’de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi? İtiraf edin.”

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İmamoğlu yaptıklarını sıraladı, iktidara “Korktunuz değil mi?” diye sordu
İmamoğlu yaptıklarını sıraladı, iktidara “Korktunuz değil mi?” diye sordu