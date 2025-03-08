İmamoğlu yerine o isim düşünülüyor! Bu anket çok konuşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun herhangi bir nedenle görevden ayrılmasıyla İBB Meclisi’nin yeni bir başkan seçmesi gerekecek.

İstanbul’da yapılan bir araştırma, halkın hangi ilçe belediye başkanlarını İBB Başkanı olarak görmek istediğini ortaya çıkardı. Anket sonuçlarında yüzde 5’lik bir farkla birinci çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş izliyor. Kararsızlar da ciddi bir oranı oluşturuyor…

Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçimde aday olduğunu duyurmuştu. Bir yandan da İmamoğlu hakkında peş peşe başlatılan soruşturmalar göz önünde bulundurulduğunda kamuoyu Türkiye’nin en büyük belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanının kim olacağını konuşuyor. Dİ-EN Anket Araştırma da Ekrem İmamoğlu’nun olası ayrılığı durumunda CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kimi görmek istediklerini sordu.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK ÖN PLANDA!

Bu ay İstanbul’un 39 ilçesinde, yaş, eğitim ve cinsiyet kotasına göre belirlenmiş 9 bin 605 kişiyle yüz yüze anket gerçekleştiren araştırma şirketi, en güçlü adayın dikkat çekici bir farkla CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olduğu sonucuna ulaştı.

Anketin katılımcılarının yüzde 19,6’sı Çalık’ı seçerken, yüzde 14,3’ü ise CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı tercih etti. Murat Çalık ve Sinem Dedataş’ı, yüzde 9,1 ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yüzde 8,4 ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney takip etti. Kararsızların yüzde 17,2 çıkması ve yeni İBB Başkanı belirleyecek oranda olması da dikkatleri çekti.

Dİ-EN Araştırma’nın ulaştığı sonuçlar şu şekilde:

- Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü) yüzde 19,6

- Sinem Dedetaş (Üsküdar) yüzde 14,3

- Hasan Akgün (Büyükçekmece) yüzde 9,1

- İnan Güney (Beyoğlu) yüzde 8,4

- Kemal Çebi (Küçükçekmece) yüzde 7,2

- Resul Emrah Şahan (Şişli) yüzde 6,3

- Gökhan Yüksel (Kartal) yüzde 5,9

- Rıza Akpolat (Beşiktaş) yüzde 4,2

- Diğerleri yüzde 7,8

- Kararsız yüzde 17,2

İSTANBULLU ÖNCELİĞİ DEPREME VERDİ

Yaklaşık 10 bin İstanbullu seçmenle yüz yüze yapılan anketin tek sonucu bu değil. Araştırma şirketi aynı zamanda seçmenin önceliklerini de ölçtü. Ankette katılımcılara “İBB Başkanının değişmesi durumunda yerine yeni gelecek kişinin aşağıdaki özelliklerden hangilerine sahip olmasını tercih edersiniz” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 48.70’i yeni belediye başkanının yaklaşan ‘Büyük İstanbul Depremi’ne karşı çalışmalar yapmasını “çok tercih edeceğini” belirtirken, katılımcıların yüzde 40,60’ı da yeni belediye başkanının ulaşım konusunda çalışmalar yapmasını “çok tercih edeceğini” kaydetti.