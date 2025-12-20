Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’den yaptığı paylaşımda “Biz bu yolu milletimizle beraber yürüyoruz” diyerek Edirne mitinginden özgürlük mesajlarının yer aldığı bir video yayımladı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: