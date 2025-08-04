İmamoğlu'dan Mehmet Şimşek'e enflasyon isyanı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, artan pahalılığı hatırlatarak enflasyonun düştüğünü ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi.

"HAYATIN HER ALANINDA REFAHI VE BEREKETİ HİSSEDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Maliye Bakanı, "enflasyon son 44 ayın en düşük seviyesinde" diyor. Kiraların %79, doğalgazın %75, yumurtanın %59, taze meyvenin %50, eğitimin %68 zamlandığı bir ülkede son 44 ayın en düşük enflasyon seviyesini yaşıyorsak, vay halimize! Aziz milletim, bu böyle devam etmeyecek. Kendi bozduklarını 44 ayda düzeltemeyenler gidecek. İktidarımızda yeniden sanayileşme, üretim ve teknoloji politikalarıyla yepyeni bir hikayeyi hep birlikte yazacağız. Önce sofrada, sonraysa hayatın her alanında refahı ve bereketi hissedeceğiz. Az kaldı."