Cezaevinde tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki Cumhuriyet savcısına “kumpas kuran, şerefini yitirmiş kişiler” dediği iddiasıyla açılan davada mahkeme, savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.

İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesinde şunları kaydetti:

"...Her ne kadar sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılması ise de, sanığın üzerine yüklenen suçun TCK'nın 75. maddesi uyarınca önödeme kapsamında kaldığı anlaşılarak sanığa önödeme ihtaratında bulunulduğu, sanığın mahkememizce yapılan önödeme ihtaratındaki meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı anlaşılmakla, TCK'nın 75/3. maddesi delaletiyle TCK'nın 75/2 ve CMK'nın 193/2 ve 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının önödeme nedeniyle düşürülmesine, Bu celse duruşma zaptının taraflara tebliğine, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, Dair, tarafların yokluğunda hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da aynı süre içerisinde mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle veyahut ceza infaz kurumunda bulunan taraf var ise bu taraf yönünden bulunulan ceza infaz kurumu müdürlüğüne bu hususta bir dilekçe verilmesi veya beyanda bulunulup tutanak tutulması suretiyle; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği), Cumhuriyet Savcısının katılımı ile, mütalaaya aykırı olarak, karar verildi."

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun tutuklanmadan önce 23 Mart’taki hakimlik sorgusunda soruşturma savcılarına yönelik sözleri suça konu sayılmış hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlenmişti...

Kabul edilen iddianameyle birlikte 22 Ekim’de Silivri’de İmamoğlu hakim karşısına çıkacaktı.