İmamoğlu'na bir destek de Samandağ'dan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Türkiye'nin her yerinde yapılan eylemlerle protesto edilmeye devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde Samandağ Emek ve Demokrasi Güçleri, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını alana çıkarak tepki gösterdi. Samandağ eski postanede toplanan yüzlerce kişi, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir", "Suriye'deki Aleviler yanlız değildir", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı yapılan Samandağ Deniz'deki Hızır Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık Gezi eylemlerinde yaşamını yitirenlerin isimleri okunarak "burada" yanıtı verildi.

Yürüyüş, kitlenin Hızır Parkı'nda toplanmasının ardından atılan sloganlarla son buldu.