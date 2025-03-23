İmamoğlu'na bir destek de Samandağ'dan

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İmamoğlu'na bir destek de Samandağ'dan

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto için Hatay'ın Samandağ ilçesinde de vatandaşlar sokağa çıktı. Alkış, slogan ve zılgıtlarla yürüyen Samandağlılar, “Diplomasız Erdoğan”, “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir”, "Fazişme karşı omuz omuza" sloganları attı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Türkiye'nin her yerinde yapılan eylemlerle protesto edilmeye devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde Samandağ Emek ve Demokrasi Güçleri, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını alana çıkarak tepki gösterdi. Samandağ eski postanede toplanan yüzlerce kişi, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir", "Suriye'deki Aleviler yanlız değildir", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı yapılan Samandağ Deniz'deki Hızır Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık Gezi eylemlerinde yaşamını yitirenlerin isimleri okunarak "burada" yanıtı verildi.

Yürüyüş, kitlenin Hızır Parkı'nda toplanmasının ardından atılan sloganlarla son buldu.

Son Haberler
İstanbul'da 323 kişi Ankara'da 60 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da 323 kişi Ankara'da 60 kişi gözaltına alındı!
CHP'ye darbe üstene darbe! YSK, CHP'nin olağanüstü Kurultay kararını reddetti
CHP'ye darbe üstene darbe! YSK, CHP'nin olağanüstü Kurultay kararını reddetti
Şevket Çoruh'tan Cem Küçük'e iki kelimelik olay yanıtı
Şevket Çoruh'tan Cem Küçük'e iki kelimelik olay yanıtı
Samsun, Atakum'da İmamoğlu protestosu
Samsun, Atakum'da İmamoğlu protestosu
Ekrem İmamoğlu tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi
Ekrem İmamoğlu tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi