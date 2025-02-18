İmamoğlu'na bir şok daha! 'Taksi' ihalesinin durdurulmasına karar verildi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'daki taksi hizmetlerini genişletmek amacıyla 2.500 yeni taksi plakasını hizmete sunmak için planladığı ihalenin ilk etabında 150 taksi plakası için 18 Şubat 2025’te ( Bugün) ihale düzenlemeye hazırlanıyordu. Ancak, İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

TAKSİCİLER YARGIYA BAŞVURDU

İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu. Davacı taraf, İBB'nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisi bulunmadığını ve bu sürecin hukuka aykırı olduğunu iddia etti. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini önce kabul etmedi. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

MAHKEMEDEN ŞOK KARAR

Mahkemenin verdiği kararda, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği, ancak İBB’nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.

SÜRECE GÖRE İHALE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlenmiş, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak duyurulmuştu. Fakat mahkemenin kararı sonrası ihale süreci şimdilik askıya alındığı belirtildi. Dava konusu işlemin yargılanmasına ilgili İdare Mahkemesinde sürecek. İBB, mahkeme kararının ardından süreç netleştiğinde ihaleyi yapacak.