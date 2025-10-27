Casusluk soruşturması dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Haberlerde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, en üst düzey rakibi muhalefet lideri üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı" şeklinde yorumlar yer aldı.

Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "siyasi casusluk" soruşturması kapsamında üç isim hakkında tutuklama kararı verilmesi, dünya gündeminde de geniş yer buldu.

Londra merkezli bir haber ajansı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını "Bir Türk mahkemesi, İstanbul'un tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'siyasi casusluk' şüphesiyle yeni bir tutuklama kararı çıkardı.

Bu karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerine yönelik benzeri görülmemiş baskılarda yeni bir aşamaya işaret ediyor. Eleştirmenler, mahkemelerin siyasileştiğini söylerken, hükümet bu iddiayı reddederek yargının bağımsız olduğunu belirtiyor.

Casusluk soruşturması, hükümet eleştirmenlerinin Türkiye'nin demokratik siciline zarar verdiğini belirttiği ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir yıldır süren hukuki baskıların tırmanışını gösteriyor" şeklinde haberleştirdi.

Haberde ayrıca, "İmamoğlu'nun ve ana muhalefet partisi CHP'li diğer belediye başkanlarının tutuklanması, geçen yılki yerel seçimlerde önemli kazanımlar elde eden muhalefete yönelik daha geniş çaplı bir baskının parçası olarak görüyor. Yıl boyunca CHP yönetimindeki birçok belediye tutuklama dalgalarıyla karşı karşıya kaldı" yorumunda bulunuldu.

ALMAN BASINI: ERDOĞAN’IN BAŞLICA SİYASİ RAKİBİ GÖZALTINA ALINDI

Almanya merkezli bir haber ajansı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun "siyasi casusluk" davasını haberleştirdi.

Yapılan haberde, "Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi CHP, yüzlerce üyesinin tutuklanmasına tanık oldu. Gözaltına alınanlar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi olarak kabul edilen İstanbul belediye başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. İmamoğlu hakkında bu cuma yeni suçlamalar duyuruldu. Ekrem İmamoğlu, gelecekteki bir cumhurbaşkanlığı seçiminde gelecek vaat eden bir aday olarak görülüyor. Partisi CHP, 2024 yerel seçimlerinde sürpriz bir şekilde ülke genelinde en güçlü parti olarak çıktı. Bu durum, birçok kişi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP hükümetinin gelecekteki bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminde değişebileceğine dair olası bir işaret olarak yorumlandı" ifadelerine yer verildi.

"TÜRK SAVCILAR, ERDOĞAN’IN EN ÜST DÜZEY RAKİBİ MUHALİF SİYASETÇİ ÜZERİNDEKİ ADLİ BASKIYI YOĞUNLAŞTIRDI"

İngiltere merkezli bir basın kurumuna yansıyan haberde ise Ekrem İmamoğlu için "Erdoğan’ın en üst düzey rakibine yeni casusluk suçlamaları yöneltildi" ifadeleri yer aldı. Haberde, "Savcılar, İstanbul'un tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni casusluk suçlamaları yönelterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en üst düzey rakip olarak görülen muhalefet lideri üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı" sözleri kullanıldı.

"SUÇLAMALAR, İMAMOĞLU’NUN PARTİSİNE YÖNELİK UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN BİR BASKININ PARÇASI"

Katar merkezli bir haber ajansı, İmamoğlu’na yönelik "siyasi casus" davasını haberleştirdi. Haberde, "İmamoğlu'nun CHP’sinin muhalefete yönelik uzun süredir devam eden bir baskı olarak nitelendirdiği durumun bir parçası" ifadeleri yer aldı. Ayrıca haberde, "Bir Türk mahkemesi, mart ayındaki tutuklanması kitlesel hükümet karşıtı protestolara yol açan muhalefet lideri Ekrem İmamoğlu hakkında yeni suçlamalarda bulundu. İmamoğlu, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Suçlamalar, İmamoğlu'nun muhalefete yönelik uzun süredir devam eden bir baskı olarak nitelendirdiği durumun bir parçası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti bu suçlamayı reddediyor ve Türkiye'nin yargısının bağımsız olduğunu, suçlamaların ve soruşturmaların tamamen muhalefetin yolsuzluk ve diğer yasadışı faaliyetlere karışmasına dayandığını savunuyor" denildi.

FRANSIZ BASINI: POPÜLER MUHALİF BELEDİYE BAŞKANINI HEDEF ALAN SON SORUŞTURMA

Fransa merkezli bir haber ajansı ise Ekrem İmamoğlu’nun "siyasi casusluk" davasını şöyle yorumladı:

İstanbul'un tutuklu belediye başkanı pazar günü hakkındaki yeni bir casusluk soruşturması kapsamında hâkim karşısına çıkarken, yaklaşık bin destekçisi protesto için adliye önünde toplandı. Halkın desteğini alan İmamoğlu, bir süre sorguda kaldı. Bu soruşturma, mart ayında bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve o zamandan beri parmaklıklar ardında tutulan kentin popüler muhalif belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan son soruşturma oldu. Hükümeti eleştirenler İmamoğlu'nun tutuklanmasının siyasi bir hamle olduğunu söylüyor. İmamoğlu, ana muhalefet CHP'nin 2028 cumhurbaşkanlığı yarışı için adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenebilecek tek rakip olarak görülüyor.