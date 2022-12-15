İmamoğlu'na ceza isteyen savcı AKP'li başkanın yeğeniymiş! TÜGVA yöneticisi ile fotoğrafı da ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart’taki seçimin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak talep eden savcının AKP'lilerle olan fotoğraflarını yayınladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Pehlivan, Savcı Furkan Okudan'ın AKP Canikli Belediye Başkanı'nın yeğeni olduğuna dikkat çekerken AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA koordinatörü ile fotoğrafını paylaştı.

Ayrıca Savcı Okudan'ın nikahını AKP'li Samsun Belediye Başkanı kıyarken nikahta AKP Samsun İl Başkanı'nın olduğu görüldü.