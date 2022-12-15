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  • İmamoğlu'na ceza isteyen savcı AKP'li başkanın yeğeniymiş! TÜGVA yöneticisi ile fotoğrafı da ortaya çıktı

İmamoğlu'na ceza isteyen savcı AKP'li başkanın yeğeniymiş! TÜGVA yöneticisi ile fotoğrafı da ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası isteyen savcıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Gazeteci Barış Pehlivan, savcı Furkan Okudan’ın AKP’li Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın yeğeni olduğunu yazdı. Savcı Okudan’ın nikahını AKP’li Samsun Belediye Başkanı kıydı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:41
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İmamoğlu'na ceza isteyen savcı AKP'li başkanın yeğeniymiş! TÜGVA yöneticisi ile fotoğrafı da ortaya çıktı

İmamoğlu'na ceza isteyen savcı AKP'li başkanın yeğeniymiş! TÜGVA yöneticisi ile fotoğrafı da ortaya çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart’taki seçimin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

 

 

 

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak talep eden savcının AKP'lilerle olan fotoğraflarını yayınladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Pehlivan, Savcı Furkan Okudan'ın AKP Canikli Belediye Başkanı'nın yeğeni olduğuna dikkat çekerken AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA koordinatörü ile fotoğrafını paylaştı.

Ayrıca Savcı Okudan'ın nikahını AKP'li Samsun Belediye Başkanı kıyarken nikahta AKP Samsun İl Başkanı'nın olduğu görüldü.

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İzmirli
15.12.2022 10:16
Başka nasıl olabilirdi ki?İllaki savcısı da hakimi de Akp elemanı olmalı ki istedikleri gibi yargıyı kullansınlar.Bu verdikleri kararlar onların terfi almalarına sebep olacak .  
 
xyz
15.12.2022 10:16
Bunlar sözüm ona Yüce Türk Millleti adına karar alıyorlar. Bugün bütün hakim ve savcılar bakìn genelleme yapıyorum Saray ve AKP adına karar veriyor. Ve hiç utanmadan. Kendisine hakim ve savcı diyorl  
 
Hüsnü
15.12.2022 10:06
AKP den ayrılmanın artık vakti geldi ve bundan sonra oyum nasip olmayacak.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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