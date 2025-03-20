İmamoğlu'na destek eylemi! Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Beşiktaş'a yürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'na destek eylemi! Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Beşiktaş'a yürüyor

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak Beşiktaş'a yürüdü.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik eylem düzenledi.

eylem1.jpg

BEŞİKTAŞ'A YÜRÜMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR

Üniversite öğrencileri Beşiktaş'a yürümeden önce açıklamalarda bulundu.

eylem2.jpg

İNTERNETİN KISITLANMASINA TEPKİ

"Kurtuluş sokakta sandıkta değil" sloganı atan öğrenciler, internetin kısıtlanmasına tepki gösterdi.

eylem3.jpg

Öğrenciler ardından Beşiktaş'a yürüdü.

PROTESTOYU DUYURMUŞLARDI

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve üniversitenin işletme bölüm başkanı Prof. Dr. Aylin Saybaşılı’nın diplomalarının iptal edilmesini protesto ettikleri sosyal medyada da gündem olmuştu.

boykot.jpg

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen hocaları Prof. Dr. Aylin Saybaşılı’nı alkışlarla ve sloganlarla karşılamıştı.

Son Haberler
TBMM karıştı! AKP ve CHP'li vekiller burun buruna geldi! Şişe fırlatıldı...
TBMM karıştı! AKP ve CHP'li vekiller burun buruna geldi! Şişe fırlatıldı...
Bizimkiler'in Hacer'iydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Bizimkiler'in Hacer'iydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Kavuncu’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ‘darbe’ tepkisi!
Kavuncu’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ‘darbe’ tepkisi!
Ümraniye’de üzücü haber! İnşaat iskelesinden düşen 2 işçi can verdi
Ümraniye’de üzücü haber! İnşaat iskelesinden düşen 2 işçi can verdi
Tekme tokat dövülerek metrodan atıldı: Olay anı kameraya yansıdı
Tekme tokat dövülerek metrodan atıldı: Olay anı kameraya yansıdı