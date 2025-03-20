İmamoğlu'na destek eylemi! Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Beşiktaş'a yürüyor

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik eylem düzenledi.
BEŞİKTAŞ'A YÜRÜMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR
Üniversite öğrencileri Beşiktaş'a yürümeden önce açıklamalarda bulundu.
İNTERNETİN KISITLANMASINA TEPKİ
"Kurtuluş sokakta sandıkta değil" sloganı atan öğrenciler, internetin kısıtlanmasına tepki gösterdi.
Öğrenciler ardından Beşiktaş'a yürüdü.
PROTESTOYU DUYURMUŞLARDI
Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve üniversitenin işletme bölüm başkanı Prof. Dr. Aylin Saybaşılı’nın diplomalarının iptal edilmesini protesto ettikleri sosyal medyada da gündem olmuştu.
Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen hocaları Prof. Dr. Aylin Saybaşılı’nı alkışlarla ve sloganlarla karşılamıştı.