İmamoğlu’na destek veren belediye başkanı sansürden nasibini aldı! Hesabı askıya alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının erişime engellenmesi üzerine dayanışma göstermek amacıyla profil fotoğrafını İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştiren İzmir Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, kendi onaylı X hesabının askıya alındığını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının askıya alınmasına karşı dayanışmamızı göstermek için profil fotoğrafımı Ekrem Başkanımızın fotoğrafıyla değiştirmiştim. Bu adımın hemen ardından onaylı X hesabım askıya alındı.

Bu, sadece bir sosyal medya kısıtlaması değil; halkın seçilmiş temsilcilerine, ifade özgürlüğüne ve demokratik dayanışmaya yönelik açık bir müdahaledir.

Buradan net bir şekilde ilan ediyorum: Ne yaparlarsa yapsınlar, haklıyı ve doğruyu savunmaktan bir an bile geri adım atmayacağız. Bizim yolumuz, halkın yoludur. Susturulmaya ve yıldırılmaya çalışılan her ses, daha güçlü bir şekilde yankılanacaktır. İrade milletindir.”