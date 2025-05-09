İmamoğlu’na destek veren belediye başkanı sansürden nasibini aldı! Hesabı askıya alındı

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu’na destek veren belediye başkanı sansürden nasibini aldı! Hesabı askıya alındı

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına getirilen erişim engeline destek olmak için profil fotoğrafını değiştirdikten sonra kendi X hesabının askıya alındığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının erişime engellenmesi üzerine dayanışma göstermek amacıyla profil fotoğrafını İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştiren İzmir Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, kendi onaylı X hesabının askıya alındığını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının askıya alınmasına karşı dayanışmamızı göstermek için profil fotoğrafımı Ekrem Başkanımızın fotoğrafıyla değiştirmiştim. Bu adımın hemen ardından onaylı X hesabım askıya alındı.

Bu, sadece bir sosyal medya kısıtlaması değil; halkın seçilmiş temsilcilerine, ifade özgürlüğüne ve demokratik dayanışmaya yönelik açık bir müdahaledir.

Buradan net bir şekilde ilan ediyorum: Ne yaparlarsa yapsınlar, haklıyı ve doğruyu savunmaktan bir an bile geri adım atmayacağız. Bizim yolumuz, halkın yoludur. Susturulmaya ve yıldırılmaya çalışılan her ses, daha güçlü bir şekilde yankılanacaktır. İrade milletindir.”

ovunc-demir-1-2.jpg

Son Haberler
İspanya, İsrail'in Gazze'deki ablukasının kaldırılması için BM'den karar çıkarmak istiyor
İspanya, İsrail'in Gazze'deki ablukasının kaldırılması için BM'den karar çıkarmak istiyor
Türk müziğinin duayeni Alaeddin Yavaşca AKM'de anılacak: Musiki şöleni!
Türk müziğinin duayeni AKM'de anılacak!
Görüşmeler sürüyor! Arda Turan Avrupa'ya gidiyor
Görüşmeler sürüyor! Arda Turan Avrupa'ya gidiyor
Bill Gates, servetinin yüzde 99'unu bağışlayacağı vakfı açıkladı
Bill Gates, servetinin yüzde 99'unu bağışlayacağı vakfı açıkladı
Elazığ semalarında SOLOTÜRK rüzgarı!
Elazığ semalarında SOLOTÜRK rüzgarı!