İmamoğlu’na destek veren sanatçılara ortalığı karıştıracak yasak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, her yaz düzenlenen 'Antik Tiyatro Konserleri' için organizasyon firmalarıyla aylar öncesinden anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmanın ardından, 19 Mart'ta aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda ismin tutuklanması, Bakanlığın konser planlamasında değişikliğe gitmesine neden oldu.

DESTEK PAYLAŞIMI YAPAN SANATÇILARA KONSER YASAĞI

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren ve Saraçhane eylemleri kapsamında tutuklanarak cezaevine atılan gençlere destek paylaşımında bulunan sanatçılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kara listesine alındı.

Bakanlık yetkilileri, İmamoğlu'na yönelik destek paylaşımlarında bulundukları gerekçesiyle organizasyon firmalarına arayarak söz konusu sanatçıların konserlerinin iptal edilmesini ve yerlerinin başka sanatçılarla doldurulmasını, aksi halde Efes ve Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek konser etkinlikleri için izin verilmeyeceğini bildirdi.

Soykan'ın iddiasına göre Bakanlık, aralarında Yalın, Sertap Erener, Melek Mosso, Mabel Matiz, Cem Adrian, Melike Şahin, Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimlerin yer aldığı bir sansür listesi oluşturuldu.

YAPILAN PAYLAŞIMLAR SANSÜRE GEREKÇE OLDU

Her yaz düzenlenen konserlerinde biletler günler öncesinden satılan sanatçı Yalın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasından bir gün sonra yaptığı paylaşım ile CHP'nin kurduğu dayanışma sandıklarına giderek oy verdiğini açıklamış ve "Demokrasi, herkese eşit hukuk ve adalet için dün dayanışma sandığına gittim... Tekrar tekrar söylemeli; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullanmıştı.

Yalın gibi listede yer alan bir başka isim olan Sertap Erener de İmamoğlu için imza vermeye gittiğini duyurmuş ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Seçimle gelen ancak seçimle gider...” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.