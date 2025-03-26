İmamoğlu'na destek vermişti... AKP'den ihraç edildi

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin sert eleştirilerde bulunan eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık, hızlı bir şekilde "kesin ihraç" talebiyle AKP Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bugün sosyal medya hesabından partiden ihraç edildiğini açıkladı.

İMAMOĞLU'NA DESTEĞİ, AKP'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklamanın gerçekleşmesinin sonrasında "Türkiye cumhuriyeti devletinin hukuk devleti vasfı tasfiye ediliyor" sözleriyle paylaşım yapan Hüseyin Kocabıyık, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda da bulununca MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter tarafından tehdit edilerek bir kez daha gündeme gelmişti.

Sosyal medyadaki X hesabından paylaşım yapan Kocabıyık, "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!" sözleri ile ihraç kararının verildiğini açıkladı.

Kocabıyık, paylaşımında 1999 yılında çekilmiş olan Pınarhisar Cezaevi'nde Erdoğan'ın da olduğu bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi.

ERDOĞAN CEZAEVİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildikleri fotoğrafı paylaşan Kocabıyık, fotoğrafta AKP'nin isimleri sayarak vefasızlık imasında bulundu.

İhraç kararına imalı tepki gösteren Kocabıyık şu paylaşımı yaptı: