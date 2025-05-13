İmamoğlu’na diploma iptalini sonunda tebliğ ettiler: Zamanlaması çok manidar bulundu

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
İmamoğlu’na diploma iptalini sonunda tebliğ ettiler: Zamanlaması çok manidar bulundu

Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan İBB Başkanı İmamoğlu’na diplomasının iptal edildiği 55 gün sonra tebliğ edildi. Tebliğ tarihi oldukça manidar bulunurken gecikme nedeni olarak “Adresinin bulunamaması” gösterildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart günkü yönetim kurulu kararıyla iptal edildi. Üniversite, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle yok saydı. Karara ilişkin 55 gündür iletilemeyen tebligat ise dün sabah İmamoğlu’na bildirildi.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Sözcü’den Ali Macit’in haberine göre, gecikme nedenini “Adresi bulamadık” diyerek açıklayan üniversite, adres olarak Silivri’de tutuklu bulunan İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki konutunu gösterdi. Tebligata, Rektör Osman Bülent Zülfikar yerine vekil sıfatıyla Yahya Güldiken imza attı. Bildirinin, PKK’nın fesih açıklamasıyla aynı güne denk gelmesi dikkat çekti. Diploma iptaline ilişkin tebligatta şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli toplantısında alınan hükmü ile; İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir.”

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