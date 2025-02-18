İmamoğlu'na ilk imzayı veren isim belli oldu! Adaylık yarışında...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP'de ön seçimde adaylık için Samsun milletvekili Murat Çan ve Giresun milletvekili Elvan Işık Gezmiş; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na imza veren ilk isimler oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde Cumhurbaşkanı aday adaylarının belirlenmesi için imza süreci şimdiden başladı. CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreçtte milletvekilleri aday göstermek istedikleri ismi hazırlanan dilekçeye yazarak imzalıyor.

Aday olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. Vekiller, birden fazla aday için de imza verebiliyor. Bu kapsamda, Samsun milletvekili Murat Çan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na imza verdiğini açıkladı.

Ayrıca Giresun milletvekili Elvan Işık Gezmiş de ilk imza verenler isimler arasında oldu. Bugün pek çok vekilin İmamoğlu'na imza vereceği belirtiliyor.

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