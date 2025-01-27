İmamoğlu'na jet soruşturma! "Erdoğan'ın heybesindeki turp" diye açıklamıştı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Heybedeki Turp" konulu basın toplantısının bitmesinin yaklaşık 15 dakika ardından sonra bilirkişi Satışmış Büyükcanayakın hakkında soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta yapılması planlanan basın toplantısını bugün gerçekleştirdi. 1.5 saate yakın süren basın toplantısının konusunu, "Heybedeki Turp" olarak belirleyen İmamoğlu, hakkında açılan dava ve soruşturmalar için bilirkişi "Satılmış Büyükcanayakın" ismi hakkında geniş açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun kürsüden inmesinin hemen ardından hakkında, "görev yapan bilirkişi ya da tanığı etkileme suçu"ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE TALİMAT VERİLMİŞTİR"

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir"