İmamoğlu'na "oğlum" diyen Meral Akşener'den 5 gündür ses yok! Başka bir yerde poz verdi

2022 yılında Ekrem İmamoğlu’na verilen başka bir hapis cezası sonrasında Saraçhane Mitingi’nde Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na sarılarak 'oğlum' demiş ve bir konuşma yapmıştı.

Ancak bugün Ekrem İmamoğlu tutuklanarak Silivri'ye gönderildiğinde, Meral Akşener'den tek kelimelik bir açıklama gelmedi.

Meral Akşener'in sessizliği sürerken, sosyal medyada dikkat çekici bir fotoğraf paylaşıldı.

19 Mart’ta İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi, İBB Başkanı’nın şafak baskınıyla gözaltına alınması ve son olarak da İmamoğlu'nun da içinde yer aldığı 48 kişinin tutuklanmasında bile eski İYİ Parti liderinden tek satır açıklama gelmedi.

İYİ Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu hem Saraçhane hem de Çağlayan'da İmamoğlu'na destek verirken, Akşener 5 gün boyunca sessizliğini korudu.

Bugün, yani İmamoğlu'nun tutuklanıp Silivri'ye götürüldüğü, milyonlarınsa İmamoğlu için sokağa çıktığı, oy verdiği, meydanları doldurduğu gün, sosyal medyada onun da yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.

Akşener'e en yakın isimlerden olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bir iftar yemeğinden fotoğraf paylaştı.

Paylaşımına "Kurucu liderimiz Sn.⁦ Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar." notunu düştü.

SARAÇHANE MİTİNGİ’NDE KONUŞMUŞTU

2022 yılının Aralık ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 'ahmak' davasında verilen hapis cezası nedeniyle muhalefet genel başkanlarının da katıldığı Saraçhane Mitingi düzenlenmişti.

O dönemde İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener herkesten önce gittiği Saraçhane Mitingi'nde İmamoğlu'na uzun uzun sarılmış konuşmasında da şunları söylemişti:

"Bir tiyatroya, bir haksızlığa kara cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbullular diyorsunuz ki 'Saray sizinse Saraçhane bizimdir.' Diyorsunuz ki 'Zulüm sizinse, haksızlık sizinse, sandık bizimdir.' 16 milyon İstanbullunun iradesi burada, millet burada. Demokrasi, milletin iradesi burada ve Ekrem kardeşimin yanında. Gençler diyor ki 'Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat.' İşte bu sese kulaklarını kapatsalar da size, bize 'terörist' deseler de haksız yere Ekrem kardeşimi yargılasalar, cezalandırsalar da bu ses, bu yürek, bu cesaret, bu iyilik, bu demokrasi aşkı, bu sandıkta verilecek cezanın ortaya konduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu Saraçhane'den görüyoruz. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Hele aziz milletimizde hiç sürmez. Geldikleri gibi, sizin iradenizle gidecekler."