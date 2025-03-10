İmamoğlu’na ‘selam verip', yanan isimler belli oldu! Mal varlıkları dondurulmuştu...

CHP'nin ön seçimde cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıdığı ve tanımadığı bazı isimlerin mal varlıklarına el konulduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu isimlerden bazıları ise belli oldu. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, isimler arasında “İmamoğlu’na seçim kazandıran kampanyayı yapan Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş gibi isimler dışında, İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz da var” dedi.

“SEÇİMİ KAZANDIRAN İSİMDE ARALARINDA VAR”

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşesinde İmamoğlu’nun “Tanıdığım ve tanımadığım insanların banka hesaplarına el koymuşlar. Herhalde bana selam verdi diye onları da yaktılar” açıklamasındaki isimleri açıkladı. Terkoğlu’nun yazısındaki o bölüm ise şu şekilde;

"İmamoğlu’na yakın çok sayıda ismin şirketlerine, banka hesaplarına, tapularına, araçlarına tedbir kararı alınmış. Bu isimler arasında İmamoğlu’na seçim kazandıran kampanyayı yapan Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş gibi isimler dışında, İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz da var. İmamoğlu’nun "aralarında tanımadıklarım da var" dediği isimlerin önemli bölümü ise İBB iştiraklerinden ihale alan şirketlerin sahipleri. Haliyle, önce şirket evrakları ardından tedbir kararı önümüzdeki günlerde yapılacak operasyonun habercisi gibi."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu'nun kampanyacısı mal varlıklarının dondurulduğunu doğrularken şunları demişti;

Cuma günü öğle yemeğindeydim, Beşiktaş Tapu Müdürlüğü’nden bana bir SMS mesajı geldi. Mesajda ‘adınıza kayıtlı gayrimenkul üzerinde el koyma kararı şerhi tesisi işlemi yapılmaktadır” deniyordu. Ben mesajı bir tür dolandırıcılık zannettim.

Tanıdığım ve tanımadığım insanların banka hesaplarına el koymuşlar. Herhalde bana 'selam verdi' diye onları da yaktılar. Korkmadım, kormuyorum ve korkmayacağım."