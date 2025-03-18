İmamoğlu’na turp uzatan vatandaştan Varank’a cevap: Seçim sandığını ellerine vereceğiz

Trabzon'da hemşehrileriyle buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kalabalık arasından turp uzatan Murat Akdeniz adlı vatandaş, “Yalnız o turp değil, yem pancarı… Dikkat et, eline verilen her şeyi çıkarır gösterirsen rezil olursun” diyen eski Bakan Mustafa Varank’a cevap verdi. Akdeniz, “Akçaabat’ın turbu Akçaabat’ın yerli pazısıdır. Başka yerlerde başka isimler söylerler. Mustafa Varank ve diğer bakanlar da bilsinler, onların da ellerine vereceğimiz şeyi millet olarak hazırladık. Seçim sandığını ellerine vereceğiz, onları evlerine göndereceğiz” dedi.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Mart'ta Ankara’nın ardından memleketi Trabzon’da vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu’nu izlemek için Akçaabat’ın Akdamar köyünden miting alanına geldiğini anlatan Murat Akdeniz, “Ekrem Bey'e destek verelim istedik. ‘Bu turbu ona verelim, heybesine koysun, lazım olduğunda göstersin’ dedim. Çok kalabalıktı, çok çaba ve zorluklarla beraber yanına vardım. ‘Bunu al dedim, heybene koy, sana lazım olacak’ dedim" diye konuştu.

Turbu alan İmamoğlu ise daha önce kendisine “Turbun büyüğü heybede” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Bak Cumhurbaşkanı, vatandaş sana Karadeniz'den turpun büyüğünü gösteriyor. O da Ekrem'in yanında. Bak turpun büyüğü burada. O'nun da heybesinde varmış” dedi.

Ekrem İmamoğlu Trabzon'da 'turpun büyüğünü' gösterdi

İmamoğlu’nun bu sözlerine, ''Yalnız o turp değil, yem pancarı… Dikkat et, eline verilen her şeyi çıkarır gösterirsen rezil olursun'' diyen eski Bakan Mustafa Varank’a yanıt veren Akdeniz, ''Mustafa Varank ve diğer bakanlar da bilsinler, onlarında ellerine vereceğimiz şeyi millet olarak hazırladık. Seçim sandığını ellerine vereceğiz, onları evlerine göndereceğiz. Ama sandığı öyle bir yapacağız ki tulum çıkaracağız. Sandık patlayacak. Akçaabat’ta alanlarda mısır ekmeği, yoğurt yiyeceğiz. Bu pazının da turşusunu yiyeceğiz. Sandıkları patlatacağız. Gelsin bunu Mustafa Varank yesin, tadına varsın bak bakalım bunu daha bırakabilir mi” ifadelerini kullandı.

"EKREM BEY’E BU YAPILANLAR, TÜM VATANDAŞLARI ETKİLİYOR"

İktidarın baskısının insanları İmamoğlu’na yönlendirdiğini söyleyen Akdeniz, şöyle devam etti:

"Ben eskiden Refah Partisi’ndeydim. Ekrem Başkan CHP’ye geçtikten sonra ben de Ekrem Başkan’ı takip ettim. Şu anda benim gibi binlerce insan var. Partisini bıraktı, Ekrem Başkan'ın peşine gidiyor. Şu anda böyle aynı böyle bahar gibi, doğa gibi millet açıyor. Yerde çıkan lahana gibi böyle geliyor yani. Tayyip Bey de yaşı dolmuş, artık bırakması lazım. Bazı şeyleri zorlamaması lazım. Gidenin önünü tıkamamak lazım. Ne kadar tıkarsan millet o kadar sahipleniyor, o kadar daha hücum oluyor. Bu yüzden Ekrem Bey’e bu yapılanlar, tüm vatandaşları etkiliyor. İnsanlar üzülüyor ve sahip çıkıyor. Biz de aynı şekilde. İnşallah, bu gidişat tersine döner, baskılardan kurtulur. Ben dolmuşta, yolda, dağda, bahçede, sahiplenme görüyorum. Bunun da sebebi iktidardır. İktidarın baskısı milleti ona yönlendiriyor. Ben emekli bir adamım, köyde üretiyorum, çalışıyorum, toprakta üretiyorum, hazır tüketen bir insan değilim. Benim Allah’a bir can borcum var. Ekrem Başkan için ben buradan İstanbul’a yürüyerek giderim. Onu seviyorum, ona hiç kimse de engel olamaz. Vatandaş olarak ben eleştirme hakkımı kullanabilirim. Hakaret olmadıktan sonra her şeyi yaparım. ‘Niye yürüdün ya da neden turpu aldın getirdin’ deme hakkına sahip değiller. Vatandaş olarak bu benim hakkım. Ben hakkımı kullanıyorum. Kimseyi ilgilendirmez."