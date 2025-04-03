İmamoğlu'na uygulanan tarife, ilişkileri geriye götürdü! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı

CHP'nin olağanüstü genel kurulunda 15.5 milyon yurttaşın oyu ile cumhurbaşkanı adayı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Avrupa Birliği'nin de gündeminde yer alıyor. AB, İmamoğlu'nun tutuklanmasının sonrasında Türkiye ile iş birliğini gözden geçirme kararı aldığını duyurdu.

16 milyon nüfuslu Megakent'in belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasının sonrasında önce diploması iptal edildi sonra da 'mali suçlar' gerekçesi ile tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının sonrasında yurt genelinde başlayan protestolar, tutuklanması ile daha da artarak sürdü. Yurt genelinde öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca yurttaş anayasal haklarını kullanarak protesto ve gösteri yürüyüşleri yaptı.

İmamoğlu'nun tutuklanma kararının sonrasında yurt dışında 'Erdoğan rakibini tutuklattı' manşetlerine yer verildi.

İMAMOĞLU GELİŞMELERİ SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TÜRKİYE HAMLESİ GELDİ

Avrupa Birliği'nden de İmamoğlu gelişmelerinin ardından flaş bir Türkiye kararı geldi. AB, İmamoğlu'nun tutuklanmasının sonrasında Türkiye ile ilişkilerini yeniden değerlendireceğini duyurdu. AB sözcüsü Markus Lammert, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Son dönemde yaşanan endişe verici gelişmeler nedeniyle, Türkiye ile olan ilişkilerimizi dikkatli bir şekilde yeniden değerlendirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK BRÜKSEL ANKARA GÖRÜŞMESİNE KATILACAK

Perşembe günü 6 yıl sonra Ankara ile Brüksel arasında üst düzey ekonomi görüşmeleri gerçekleştirilecek. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılması bekleniyor. Taraflar arasındaki görüşmeler İmamoğlu'nun tutuklanması gölgesinde yapılacak.

MARTA KOS, FİDAN İLE GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) “Türkiye’deki Demokratik Baskılar ve Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması” konulu genel kurul oturumunda konuşan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesini iptal ettiğini duyurdu.

Türkiye’nin AB adaylık sürecine vurgu yapan Kos, bu çerçevede Türkiye’nin demokratik normlara ve standartlara uymasının beklendiğini söyledi. Kos, İmamoğlu’nun “cumhurbaşkanlığı adayı olmaya hazırlanırken hukuki müdahalenin ciddi soru işaretleri doğurduğunu” belirterek protesto gösterilerine müdahale edilmemesi çağrısında bulundu.