İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasının ucu Erdoğan’ın uçağına kadar geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle başlayan soruşturma, iktidar medyasının önemli bir ismine uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü diploma soruşturmasında, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçak gazetecilerinden Özay Şendir’in de adı geçti. Şendir, kendisi hakkında ek inceleme kararı alındığını köşesinde duyurdu ancak ne üniversite ne de savcılık tarafından henüz bir çağrı almadığını belirtti.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Üniversitesi, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etmişti. Soruşturma kapsamında oluşturulan 57 kişilik listede, 28 kişinin diploması iptal edilirken, 10 kişinin kaydını sildirdiği tespit edildi. Kalan 6 kişi için ise ek araştırma kararı alındı. Bu 6 isimden birinin, iktidara yakınlığıyla bilinen Özay Şendir olduğu ortaya çıktı.

“EK ARAŞTIRMA YAPILACAK ALTI KİŞİDEN BİRİSİ DE BENİM”

Özay Şendir, Milliyet’teki köşesinde konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçişlerle ilgili 28 kişilik bir iptal listesi hazırladığını biliyorduk. Dün ortaya çıktı ki, 57 kişilik bir liste hazırlanmış. Bunlardan 28’inin diploması iptal edilmiş, 10’unun kaydını sildirdiği belirlenmiş, altı kişi hakkında da ek araştırma kararı verilmiş. Ek araştırma yapılacak altı kişiden birisi de benim.”

Şendir, okurlarına karşı sorumluluk hissettiği için durumu açıkladığını ifade etti.

Şendir, İstanbul Üniversitesi’nin incelemesinde kendisinin 31 Ocak 1990 tarihinde yatay geçiş yönetmeliğine aykırı bir şekilde kayıt yaptırdığının tespit edildiğini ve bu nedenle ek incelemeye alındığını belirtti. Ancak, “Ne üniversite ne de savcılıktan bir çağrı almadım, bana tek bir soru dahi sorulmadı.” diyerek henüz resmi bir bildirim almadığını vurguladı.