İmamoğlu'ndan AKP ve MHP'ye sert çıkış: Akılları gitti, yalpalıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’ta CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunu sert bir dille eleştirdi.

“Yani sadece bir talimatın yerine getirildiği bir süreci acımasızca yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, “65 yaşında bu ülkede üniversitelerde, kurum ve kuruluşlarda hizmet etmiş bir profesörü, bir bilim insanını bir kişiyi bir anda terörist yaptılar. İçişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın teşekkür mektupları yazdığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde fikrine başvurulan bir akademisyeni bir gecede terörist ettiler. Niçin? Çünkü Esenyurt'u onların eline teslim etmediği için. Burada seçim kazandığı için” ifadelerini kullandı.

“FİKRİNE BAŞVURULAN AKADEMİSYENİ TERÖRİST ETTİLER”

Ahmet Özer’in akademisyen olarak devam etmesi durumunda tutuklanmayacağını belirten İmamoğlu, “Bir üniversitede şu anda akademisyen olsaydı inanın başına hiçbir şey gelmeyecek ve orada akademisyenliğine devam edecekti. İşte bu kadar onların kendi mülkü gibi zannettikleri koltuklarını elinden aldık aldığınızda yapacakları ilk şey hukuksuz müdahale, yargıya müdahale, yargı tacizi, bunun adı bazen seçimi iptal etmek, bazen kayyım atamak. Yani hatırlayın 2019'da milletimizin oyuyla anamızın ak sütü gibi helal, aynen Ahmet Özer'in de anasının ak sütü gibi helal olan bir seçimi kazandıktan sonra bizim tarihte görülmemiş 20 milyonluk şehrin seçimini iptal edip ondan sonra da çaldılar dediler. Çaldılar dedikleri seçimde yargılanacak dediler sandık başındaki insanlar ne bir kişi yargılandı ne bir kişi ceza aldı” şeklinde konuştu.

"TUHAFLIĞIN ZİRVESİNİ DE HEP BERABER DÜN YAŞADIK"

“Hükümetin temsilcilerinin kafası çok karışık” diyen İmamoğlu, AKP ve MHP’ye “Yalpalıyorlar. Açık söyleyeyim akılları gitti. Ben onlara yıllardır Allah size akıl versin diye dua ediyorum. Benim duam kabul olur ama bunlara benim duam da yaramıyor. Açık ve net. Tuhaflığın zirvesini de hep beraber dün yaşadık. Ahmet Özer gibi değerli başkanımız gibi DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda benim de Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki encümen üyemiz olan Sayın Ahmet Türk'te biliyorsunuz görevden alındı. Yerine kayyım atandı. Tarih 4 Kasım'dı” sözleriyle yüklendi.

Ahmet Türk’ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığını hatırlatan İmamoğlu, “İçişleri Bakanlığı resmi yazılı bir açıklama yaptı. Bakın İçişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti devletinin hepimizin güvenliğinden, hakkından, hukukundan sorumlu; bizi koruyan İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Sitesinde hala duruyor. Açıklamada büyük harflerle yani milletin gözüne girsin diye büyük harflerle Ahmet Türk'ü görevden alma gerekçesini şöyle açıkladılar; 'Kobani davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması.' Bundan dolayı görevden aldım diyor. 'İkincisi terör örgütü propagandası yapmak suçundan davasının devam etmesi. Üçüncüsü silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle görevden alınmıştır' diyor. Terör örgütüne üye olmak, terör propagandası yapmak suçu iddialarını büyük harflerle o açıklamaya koymuşlar. Yani devletimize göre Ahmet Türk terörist. Böyle izah ediyorlar. Böyle ifade ediyorlar. Büyük harflerle öyle yazıyor devletimiz ki herkes görsün. Tıpkı Ahmet Özer gibi” diye konuştu.

"DÜN YAŞANAN GARABET ESENYURT'TA YAŞANAN GARABETLE AYNI"

Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli’nin DEM Partili Ahmet Türk’kle görüşmeleri hakkında konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: “Devletimizin terörist diye görevden aldığı Sayın benim de encümen üyesi olarak değerli belediye başkanımız Ahmet Türk devlet protokolümüzün ikinci sırasında yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile görüştü. Ardında da devletimizi yöneten ittifakın ortağı partinin genel başkanıyla bir araya geldi. Yani devlet terörist diye görevden aldığı bir belediye başkanını devlet protokolü kapsamında kabul etti. Demek ki Ahmet Türk muteber biri. Bize göre de öyle zaten. Ama yani bakıyorsunuz daha dün bir ay, 1 buçuk ay önce koca harflerle terörist diye yazıyorsun bakanlığın sitesine. Hala da orada duruyor. Hala da kendisinin yerine kayyum atanmış Mardin'de Mardin'i yönetiyor. Peki muteber biriyse neden terörist diyerek kayyum atadınız. Terör bağı varsa neden devlet protokolü olarak karşılıyorsunuz. İşte tam da dün yaşanan bu garabet aynen Esenyurt'ta yaşanan garabet gibi.”

"DEVLETİ DÜŞÜRDÜKLERİ DURUM BU"

“Devleti düşürdükleri durum bu” diyen İmamoğlu, “Yani Ahmet Ahmet Özer başkanımız düne kadar devletimizin muteber insanı ama Esenyurt'ta seçimi kazandı diye çat görevden al. Ahmet Türk'ü görevden al kayyum ata. Bugün başka bir mevzu var. En üst seviyede karşıla. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devleti dün başka, bugün başka yarın olmaz, başka yarın olmaz, olmadı, olmayacak. Bu doğru değil. Dolayısıyla nasıl ki Ahmet Türk de görevine dönmeli diyoruz, Ahmet Özer hocamız da derhal görevine dönmelidir” şeklinde konuştu.

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