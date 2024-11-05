İmamoğlu’ndan AKP’li Güler’e cevap: Tavrı o kadar çirkin ve yakışıksızdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) encümen toplantısından sonrasında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, AKP Grup Başkanvekili Güler'in ‘Bu tür uygulamalar devam edecek’ sözünü alıntılayarak, “Tavrı o kadar çirkin ve yakışızdır ki... Bu yargı için irade beyan etmektedir. Ben bu söylemini kınıyorum” dedi.

Esenyurt Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne yapılan kayyum atamalarına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) encümen toplantısı gerçekleştirdi. İmamoğlu toplantının ardından bir takım açıklamalara imza attı.

İMAMOĞLU: BEN BU SÖYLEMİNİ KINIYORUM, HUKUKA AYKIRIDIR

AKP Grup Başkanvekili Güler, dün kayyum atamalarına ilişkin açıklamada bulunmuştu. Güler, ‘Bu tür uygulamalar devam edecek’ ifadelerini kullandı. Güler’in sözüne ise İmamoğlu’ndan tepki geldi. İmamoğlu, “Bu uygulamaların devam edeceği yönündeki tavrı o kadar çirkin ve yakışıksızdır ki... Bu yargı için irade beyan etmektedir. Ben bu söylemini kınıyorum. Hukuka aykırıdır. Hukukçu kimliğiyle bunu söylüyorsa hukuk bilgisini gözden geçirmelidir. Tümden bir kurumun kapatılması doğru değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir” şeklinde konuştu.

RANDEVU TALEBİNİ İLETTİK

Yargı ile görüşme taleplerinin olmadığının altını çizen İmamoğlu, “Şu an siyasi iradeyle görüşmeyi daha doğru buluyoruz. Partilerin birçoğu ile irtibata geçilmiştir, başka partilerle de iletişime geçilmesi yönünde adımlarımız olacaktır. Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş'a da randevu talebimizi ilettik. olumsuz bir dönüş almadık. Görüşmeler devam edecek.” dedi.