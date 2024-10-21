İmamoğlu'ndan Ankara'da kritik zirve

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

-“Ankara’ya ısınma turu yaptı demeyin” diye söz başlayan İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

-TRT’nin İstanbul ile ilgili haberleri yayınlamamasını “utanç verici” olarak nitelendiren İmamoğlu, İstanbul’daki icraatlarını anlattı.

-İmamoğlu “partizanlık en büyük kötülüktür bu ülkeye” dedi.

-Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan 'Yenidoğan Çetesi' skandalına da değinen İmamoğlu, "Bebekler öldürülürken nerede bu devlet diye sormak istiyorum" diye konuştu.

-İmamoğlu, "Ağır bir çöküş yaşıyoruz" vurgusunu da yaptı.

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