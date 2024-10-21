İmamoğlu'ndan Ankara'da kritik zirve

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Ankara'da kritik zirve

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

-“Ankara’ya ısınma turu yaptı demeyin” diye söz başlayan İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

-TRT’nin İstanbul ile ilgili haberleri yayınlamamasını “utanç verici” olarak nitelendiren İmamoğlu, İstanbul’daki icraatlarını anlattı.

-İmamoğlu “partizanlık en büyük kötülüktür bu ülkeye” dedi.

-Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan 'Yenidoğan Çetesi' skandalına da değinen İmamoğlu, "Bebekler öldürülürken nerede bu devlet diye sormak istiyorum" diye konuştu.

-İmamoğlu, "Ağır bir çöküş yaşıyoruz" vurgusunu da yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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