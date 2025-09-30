İmamoğlu'ndan annesine duygu yüklü mektup! Gözyaşları içinde okudu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Havva İmamoğlu'na duygu yüklü bir mektup gönderdi. Anne İmamoğlu ise cezaevindeki oğlundan aldığı mektubu gözyaşları içinde okudu.

İmamoğlu cezaevinden annesi Havva İmamoğlu'na duygusal bir mektup gönderdi.

İmamoğlu şu ifadelerle annesine seslendi:

Canım anneciğim, bu mektubu Silivri'deki hücremden yazıyorum. O pamuk ellerinden öperim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Merak etme, iyiyim. Sağlığım, moralim yerinde. Sen hiç üzülme anacığım, bugünler geçecek. Çok yakında kavuşacağız. Seni çok seviyorum.

İmamoğlu davasında dikkat çeken şerh!İmamoğlu davasında dikkat çeken şerh!

OĞLUNUN MEKTUBUNU GÖZYAŞLARI İÇİNDE OKUDU

Havva İmamoğlu'nun cezaevindeki oğlundan aldığı mektubu okuduğu anlar Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşıldı.

Havva İmamoğlu, oğlunun tutuklanmasına anlam veremediğini belirterek bu duruma şu sözlerle isyan etti:

Bitsin bu zindan. Bu zindan bitmeyecek mi, bitsin. Allah'a emanet ediyorum onu, Allah'ıma. Herkes, hep çocuklar... Herkesin çocukları da benim çocuğum. Ne kadar sürecek? Ne yaptı? Ne yaptı ki? Her şeyi güzel, bence... Bence her şeyi güzel yaptı. Hasta olmasın yeter. Hasta olmasın. Yani ben şimdi ağladım diye bakma. Hasta olmasın. Ben öyle dua ediyorum. Hasta olmasın, üzülmesin. Allah'ım ona sabır versin. Bu günleri sabırla geçirsin. Onu bekliyorum.

Son Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşıyla görüştü
Fenomen çift hakim karşısına çıktı
Fenomen çift hakim karşısına çıktı
Uçuş ağları birleşiyor! THY’den stratejik imza
Uçuş ağları birleşiyor! THY’den stratejik imza
Bakan Bak, Galatasaray - Liverpool maçını takip etti
Bakan Bak, Galatasaray - Liverpool maçını takip etti
Görevliye bıçaklı saldırı! Metroda dehşet
Görevliye bıçaklı saldırı! Metroda dehşet