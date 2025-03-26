İmamoğlu'ndan 'Askıda Fatura' suçlamasına tepki! 'İstanbullulara çağrımdır'

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İmamoğlu'ndan 'Askıda Fatura' suçlamasına tepki! 'İstanbullulara çağrımdır'

Ekrem İmamoğlu, "Askıda Fatura" suçlamasına tepki göstererek İstanbullu vatandaşlara çağırı yaptı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askıda Fatura" suçlamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin" çağrısında bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askıda Fatura da suçmuş, neden bu projeyi yapmışız, neden dünyada ses getirmiş, neden bu projeye maddi destek bulmuşuz. İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin." dedi.

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