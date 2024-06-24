İmamoğlu'ndan bakanlığa sığınmacı yanıtı: Verdikleri rakamlara kendileri de inanmıyor

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul’da kayıtlı 1 milyon 87 bin 17 yabancının bulunduğunu açıklaması tartışmalara neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanlığa verdiği yanıtta, "Verdikleri rakamlara kendileri de inanmıyor" dedi.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, ilçe belediyelerinin nüfusunun toplanması durumunda rakamın daha yukarı çıkacağını söyledi.

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'da resmi olarak 16 milyona yakın bir nüfus var. Ama ne yazık ki arzu etmediğimiz seviyede gelenler de var.

Öğrenciden, turistten bahsetmiyoruz. Bu, 1 milyonu aşan aynı anda şehrimize gelen insan sayısı var ki onla beraber 17 milyonu zaten aşıyoruz

Arzu etmediğimiz derken bazı zor koşullardan kaçan insanların da geldiği bir ülkeyiz. Bunda bir kısım dış politikanın yanlış yönetilmesinin de aşırı sayılarda etkisi var.

Birileri rakam veriyor, 1 milyon 53 bin. Kendileri de inanmıyor. İlçe belediyelerinin rakamlarını toplasınlar, veri daha da yukarı çıkar.”

BAKANLIK İSTANBUL’DA 1 MİLYONDAN FAZLA KAYITLI YABANCI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da kayıtlı 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtilmişti...