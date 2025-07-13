İmamoğlu'ndan Başkan Tutdere'ye destek çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini devam ettiriyor.

CHP, bu kapsamda düzenleyeceği 36. mitingini yarın Adıyaman'da yapacak.

Adıyaman miting kararı, seçilmiş Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ancak etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri üzerine gözaltına alındıktan sonra ev hapsine çarptırılarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasıyla alındı.

Tutdere'nin evinde, makam odasında ve aracında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, mitinge katılım çağrısı yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında "Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak, son sözü adaletten yana olanlar söyleyecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı Adıyaman’daki adalet ve hürriyet buluşmasına bütün hemşehrilerimi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Miting, yarın saat 16.00'da Adıyaman CHP İl Başkanlığı önünde düzenlenecek.