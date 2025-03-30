İmamoğlu'ndan bayram mesajı! Açık adres verdi

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan bayram mesajı! Açık adres verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bayram mesajını paylaşırken, kendisine mesaj iletmek isteyenler için de mail ve açık adres verdi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan bayram mesajını paylaştı.

Sosyal medyadaki X hesabından bayram kutlamasını yapan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi ben sizden uzaktayım diye...

Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!

Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!

Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!

Ramazan Bayramımız kutlu olsun!

Bayram mesajlarınızı bilgi@ekremimamoglu.com’a mail yoluyla gönderebilirsiniz. Hepsi bana iletilecek.

Ya da

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul adresine mektup veya kartlarınızı iletebilirsiniz."

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı;

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