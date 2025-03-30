İmamoğlu'ndan bayram mesajı! Açık adres verdi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan bayram mesajını paylaştı.
Sosyal medyadaki X hesabından bayram kutlamasını yapan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;
"Şimdi ben sizden uzaktayım diye...
Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!
Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!
Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!
Ramazan Bayramımız kutlu olsun!
Bayram mesajlarınızı bilgi@ekremimamoglu.com’a mail yoluyla gönderebilirsiniz. Hepsi bana iletilecek.
Ya da
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul adresine mektup veya kartlarınızı iletebilirsiniz."
İşte İmamoğlu'nun paylaşımı;
Şimdi ben sizden uzaktayım diye...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 30, 2025
Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!
Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!
Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!
Ramazan Bayramımız kutlu olsun!
Bayram mesajlarınızı bilgi@ekremimamoglu.com’a mail… pic.twitter.com/f3TqXaifIn