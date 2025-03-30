İmamoğlu'ndan bayram mesajı! Açık adres verdi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan bayram mesajını paylaştı.

Sosyal medyadaki X hesabından bayram kutlamasını yapan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi ben sizden uzaktayım diye... Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar! Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz! Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı;

Şimdi ben sizden uzaktayım diye...



Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!



Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!



Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!



Ramazan Bayramımız kutlu olsun!



Bayram mesajlarınızı bilgi@ekremimamoglu.com’a mail… pic.twitter.com/f3TqXaifIn