İmamoğlu'ndan 'Beyoğlu' tepkisi: Partizan akıl

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (İSKİ), 19 noktada yaşanan su baskınlarını önleyecek 730 milyon liralık yatırımlı Beyoğlu Çevre Projesi’nin temelinin atıldığı bildirildi.

Burada konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

"PARTİZAN AKILDAN ALLAH KORUSUN"

"Çünkü ne yapıyoruz? Milletin parasını millete harcıyoruz. Öyle değil mi? Ha Ekrem, ha bir başkası. Ha benim partim, ha bir başkasının partisi. Bu partizan akıl var ya bu partizan akıl; bütün evlatların, bütün çocukların, bu ülkenin bütün insanlarının en büyük düşmanıdır. Bunu unutmayın. Partizan akıl... Allah korusun ondan. Neye benzetirim biliyor musunuz bir yöneticinin partizanlık yapmasını? Bir annenin, bir babanın evlatlarını birbirinden ayırmasına. Bir anne, bir baba evlat ayırabilir mi? Böyle bir şey var mı? İnsan, evladını ayırabilir mi? Allah öyle bir duygu veriyor ki size, iki evladı birbirinden ayıramıyorsun. Değil 2; 3-5 de olsa ayıramıyorsunuz. Millet nasıl bir şeydir, biliyor musunuz? Milletin hiçbir evladını birbirinden ayırt etmemektir devletine iyi hizmet etmenin net olarak tarifi. İsmi ister partili olsun, ister inanç olsun, ister etnik köken olsun, ister giyimi kuşamı olsun; fark etmez. Bazen bir vatandaş, gözüyle bana hafif kırık bakıyor. Diyorum ki; belli ki aynı siyasi görüşten değil, bana biraz kızmış olabilir. İçim parçalanıyor, niye bana öyle bakıyor diye. Ben insanıma ayrı bir gözle bakabilir miyim? Aksine onu daha çok mutlu ederiz diye bakarız. O bakımdan biz, eşitlikçi bir biçimde, en üst düzeyde hizmetimizi İnan Başkan’la Beyoğlu’na vermeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

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"NEYMİŞ, BURAYI TERK EDİN"

Engin Altay vekilimiz, başkanımız burada. Kendilerinin dikkatine de sunmak isterim. Trajik durum. Tabii alışık olduğumuz bir şey. Nedir? Kaymakamlık -karşımızdaki bina- yapılmış. Tam karşımızda. Eski kışla burası. Yapılmış. Denmiş ki, ‘Buraya kaymakamlık yerleşecek, belediye yerleşecek’. Hatta bir yönetim planı çalışılmış, yönetim planında şuralar belediye denmiş, şuralar kaymakamlık denmiş. 9 bin metrekarenin yaklaşık yüzde 20’si belediyeye verilmiş. Hatta yetinmemişler, bir tarafına Beyoğlu Belediyesi diye tabela da asmışlar. Buraya da Beyoğlu Kaymakamlığı asmışlar ve hizmet başlamış. Ne zaman, 31 Mart’tan hemen önce. Çok yakın zamanda. Güzel. Benim de hoşuma gitti. ‘Ne güzel bina’ dedim yani. Kurumları zan altında bırakmıyorum ama her birini tek tek mercekle takip edeceğim. Sizin de Meclis’te etmeniz gerekir. Başka ilçelerde de var bu arada. Neymiş efendim, ‘Burayı terk edin, bu gece terk edin, haftaya terk edin, bak, en son ayın 1’inde terk edin’. Niye? Böyle isteniyor. Niye? Kaymakamlık olacak."