İmamoğlu’ndan bir Erdoğan taklidi daha: Ben böyle yapınca sesin çok benziyor diyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi" açılışında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu "Zihinleri, fikirleri açık ve aynı zamanda özgür bir biçimde kendilerini ifade ettikleri bir mekanizmayı kurma becerisini ortaya koyduğunuzda sizi bu denli güzel, karakterli, kalıcı hizmetlerle buluşturuyoruz. Onun için bu Yeni Nesil Yaşam Merkezi çok fonksiyonlu, kaliteli özel bir merkez. Yarış yeri. Ama doğru bir yarış, centilmence yarış. Birinin ayağına çelme takarak değil. Seçimi kazanan bir insanın elinden seçimi alarak hiç değil ya da milletin iradesini yok sayarak, önüne geçip ben her şeyi yapacak güce varım diyen insanların yeri burası değil. Zaten onlardan bir avuç kaldı, onları da yollayacağız. Az kaldı inşallah" dedi.

ERDOĞAN TAKLİDİ

İmamoğlu konuşması sırasında Erdoğan'ın taklidini yaparak "Nereden nereye" göndermesinde de bulundu.

İBB Başkanı gülümseyerek, "Ben böyle yapınca da sesin çok benziyor diyorlar. Fesuphanallah... Nereden nereye diyeyim birazcık öyle... Bir benzetme daha yapsınlar" dedi.

DAHA ÖNCE BİLECİK’TE YAPMIŞTI

İmamoğlu daha önce Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılacak ‘Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası’ projesinin temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Bilecik'te katıldığı açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı azarlamasını taklit etmişti.

Erdoğan, Kızılkaya ile olan diyaloğunda "Ben sana Söğüt- Bozüyük arasını sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun!" demişti.

"KIZACAKSANIZ, ORADA ATADIĞINIZ SİYASİ BİR İKİ KİŞİYE KIZABİLİRSİNİZ"

İmamoğlu Erdoğan'ın bu sözlerini "... Zaten öyle tasarladığınızı biliyorum. Vatandaşlarımızın huzurunda gözlerinizin içine baka baka sizinle sadece teyitleşiyorum. Biz çalışma arkadaşlarımla böyle anlaşıyoruz. Göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp "Konuş bakayım, sen öyle de böyle de" demiyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum. Onların da benim de gözümün içi gülüyor. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki yani devletimizin valisi. '2 kilometre böyle yapmayın olmaz', devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi, makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız, orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var; seçimlerde hüngür hüngür ağlayan, iftira atan, kilometreleri karıştıran" diyerek eleştirdi.