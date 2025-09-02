İmamoğlu’ndan Çelik’in görevden alınmasına flaş tepki! Herkes onu konuşuyor

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim görevden alındı. Mahkeme İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap’tan oluşan bir heyeti 'kayyum' olarak görevlendirdi.

'BİRİSİ ALACAKSA....'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Çelik’in görevden alınmasına ilk tepki geldi. İmamoğlu, "Özgür Çelik’i göreve Cumhuriyet Halk Partililer getirdi; birisi alacaksa da bu partinin şerefli, namuslu delegeleri alır." dedi.

Karara tepki yapıyor. CHP'den gelen 'demokrasiye darbedir' çıkışının ardından bir tepki de Ekrem İmamoğlu'nundan geldi. İmamoğlu , yaptığı açıklamada "Özgür Çelik’i göreve Cumhuriyet Halk Partililer getirdi; birisi alacaksa da bu partinin şerefli, namuslu delegeleri alır." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Yol arkadaşım, sizlerin oylarıyla seçilen İstanbul’un muhafızı İl Başkanımız Özgür Çelik sözde görevinden alınmış. Özgür Çelik’i göreve Cumhuriyet Halk Partililer getirdi; birisi alacaksa da bu partinin şerefli, namuslu delegeleri alır.

Öte yandan, kayyum heyetinde bulunan Gürsel Tekin yaptığı ilk açıklamada "Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş" dedi.

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama