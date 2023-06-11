İmamoğlu’ndan 'CHP Genel Başkanlığına aday mısınız' sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi bir değişim" dedi.

İmamoğlu’ndan 'CHP Genel Başkanlığına aday mısınız' sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Haliç Su Sporları Merkezi'nde konuştu.

"ADAY MISINIZ?" SORUSUNA YANIT

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.

Seçim sonuçlarının ardından yaptığı 'değişim' çağrısını yineleyen İmamoğlu, "Değişim konusundaki fikrimde ve menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI DA SORULDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" sözleri sorulan İmamoğlu, "Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum." açıklamalarında bulundu

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