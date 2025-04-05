İmamoğlu'ndan çok konuşulacak talimat! Avukatı açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında 23 Mart tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Avukat Mehmet Pehlivan, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Pehlivan gerçekleştirdiği ziyaretten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun kendisine, "Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin” dediğini açıkladı.

"MAĞDURİYETİMİ DEĞİL, CESARETİMİ GÖSTERİN"

"Avukatlar, böylesi zamanlarda mağduriyetlere değil cesarete tanıklık eden, hukuksuzluğa karşı dik duran, adalet mücadelesinin cesur sesleridir." diyen Pehlivan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Bugün cezaevinde ziyaret ettiğim müvekkilim Ekrem İmamoğlu, hukuki bir konu üzerine konuşurken çok anlamlı bir söz söyledi: “Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin.”

Bu zorlu süreçte onun cesur ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit oldum ve bundan güç aldım. Avukatlar, böylesi zamanlarda mağduriyetlere değil cesarete tanıklık eden, hukuksuzluğa karşı dik duran, adalet mücadelesinin cesur sesleridir. Çünkü savunma, mağduriyetin değil cesaretin, umutsuzluğun değil direnişin sesi olmaktır. Cesaretiyle hukuku savunan, umudu büyüten ve asla boyun eğmeyen tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun. Dayanışma ve mücadeleyle."