İmamoğlu'ndan dava sonrası ilk paylaşım: Sizden çok büyük güç alıyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek Davası'nın ilk duruşması yapıldı. Duruşma sonrası paylaşım yapan İmamoğlu, "Siz benim arkamda dağ gibi duruyorsunuz ya, benim sırtım yere gelmez canlarım" dedi.

Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün ilk davası olan 'Akın Gürlek Davası' görüldü.

Dava 16 Haziran'a ertelendi.

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Dava sonrası İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"SİZDEN ÇOK BÜYÜK GÜÇ ALIYORUM"

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda gençlerin destek mesajları yer alırken "'Hakim olacağım, savcı olacağım seni kurtaracağım' diye notlar yazmışsınız. Siz benim arkamda dağ gibi duruyorsunuz ya, benim sırtım yere gelmez canlarım. Mektuplarınız, çizdiğiniz resimler bana ulaşıyor güzel evlatlarım. Sizden çok büyük güç alıyorum, lütfen göndermeye devam edin" ifadelerini kullandı.

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