İmamoğlu'ndan dikkat çeken destek mesajı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan dikkat çeken destek mesajı!

Son dakika... Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu PKK'nın silah bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Bu sürecin milletin bütününün ümitlerine ve kaygılarına uygun bir biçimde ilerlemesi için yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, PKK'nin silah bırakmasını değerlendirdi.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

PKK'nın feshinin ve silah bırakmasının ilk aşaması bugün Süleymaniye'de gerçekleşti.

Terörün bittiği ve silahların sustuğu bir gelecek, hepimizin ortak isteği ve ihtiyacıdır.

Bu sürecin milletin bütününün ümitlerine ve kaygılarına uygun bir biçimde ilerlemesi için yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz.

PKK sözde silah bıraktı! DEM'in ilk işi bu oldu...PKK sözde silah bıraktı! DEM'in ilk işi bu oldu...

Bu ilk adımın milletimiz, devletimiz ve coğrafyamızdaki bütün insanlar için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Unutulmamalıdır ki terörsüz ve müreffeh bir Türkiye için birinci öncelik herkes için demokrasidir. Seçilmişlerin yargı marifetiyle her gün tutuklandığı, söz söyleyenlerin sesinin kısıldığı, hukukun işlemediği bir yerde gerçek bir barışın inşa edilmesi mümkün değildir.

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