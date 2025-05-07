İmamoğlu'ndan "Diplomanı al gel" çağrısı

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından diplomasını paylaşarak “Diplomanı al da gel” notuyla bugün saat 20.30’da İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt yerleşkesinde düzenlenecek mitinge çağrı yaptı.

Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz.



Diplomanı al da gel. ???? pic.twitter.com/v7x2BJsxYN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin duyurusunu daha önce yapmış ve İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi diplomasının iptal edilmesine tepki göstereceklerini belirtmişti. Ne olmuştu? Özel, önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, “Çarşamba günü saat 20.30’da Beyazıt’ta olacağız” diyerek tüm vatandaşları davet etmiş ve “Beyazıt’a, diplomayı iptal eden hadsizlere haddini bildiren İstanbul’un gençleriyle kucaklaşmaya gidiyoruz” demişti. İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve tutuklanmasıyla ilgili muhalefete yönelik operasyonlara karşı seslenecek olan Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi sonrası yaşanan saldırıya da meydanda halkla yanıt vereceğini bildirmişti.