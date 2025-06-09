İmamoğlu'ndan duygu dolu Ferdi Zeyrek paylaşımı!

Elektrik çarpması sonucu 3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.

Ferdi Zeyrek'in vefatını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu.

Zeyrek'in vefatının ardından siyasilerden peş peşe taziye mesajları gelirken bir veda paylaşımı da İmamoğlu'ndan geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti...

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Canım tarif edemeyeceğim kadar çok yandı. Çok ama çok üzgünüm.

Çalışkan, dürüst, heyecanlı, başarılı, samimi, kendini Manisa’ya adadığını bildiğim, canımız, yol arkadaşımız, kardeşimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum.

Allah rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve Manisalı hemşerilerimizin başı sağ olsun.

Ekrem İmamoğlu