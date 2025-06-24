İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj! O ismi unutmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj! O ismi unutmadı

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilim insanı Canan Dağdeviren'in beyin kanaması geçirmesi nedeniyle sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, beyin kanaması geçiren Türkiye'nin önemli bilim insanlarından Canan Dağdeviren için paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava daha!Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava daha!

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Canan Dağdeviren hocam, beyin kanaması geçirdiğini, günlerce süren yoğun bakımın ardından zorlu günleri atlattığını öğrendim. Tamamen sağlığına kavuşman dileğimle Silivri Cezaevi’nden sevgilerimi iletiyorum. Umarım hızlıca bilimsel çalışmalarına dönersin.

dsd.jpg

Türkiye’de birçok gencin ilham kaynağısın.

Yolun uzun, heyecanın yüksek, gençliğin var!

NE OLMUŞTU?

ABD'de mühendislik alanında 'en iyisi olarak' gösterilen Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'nde Profesör olarak görev yapan Canan Dağdeviren, 9 Haziran’da beyin kanaması geçirdi.

12 gün sonra yoğun bakımdan çıkan 40 yaşındaki Dağdeviren, dünya çağında yankı uyandıran icatları ile de tanınıyor.

Son Haberler
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! MSB son günü açıkladı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! MSB son günü açıkladı
Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı
Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı
Yoğun talep gören iki çocuk ürünü toplatılıyor Ebeveynler dikkat!
Yoğun talep gören iki çocuk ürünü toplatılıyor Ebeveynler dikkat!
LGS soruları sızdırıldı mı? Bakanlık’tan çarpıcı açıklama geldi!
LGS soruları sızdırıldı mı? Bakanlık’tan çarpıcı açıklama geldi!
Fenerbahçe iki dev transferi bitirmek üzere
Fenerbahçe iki dev transferi bitirmek üzere