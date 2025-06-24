İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj! O ismi unutmadı

Ekrem İmamoğlu, beyin kanaması geçiren Türkiye'nin önemli bilim insanlarından Canan Dağdeviren için paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava daha!

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Canan Dağdeviren hocam, beyin kanaması geçirdiğini, günlerce süren yoğun bakımın ardından zorlu günleri atlattığını öğrendim. Tamamen sağlığına kavuşman dileğimle Silivri Cezaevi’nden sevgilerimi iletiyorum. Umarım hızlıca bilimsel çalışmalarına dönersin.

Türkiye’de birçok gencin ilham kaynağısın.

Yolun uzun, heyecanın yüksek, gençliğin var!

Sevgili Canan Dağdeviren hocam, beyin kanaması geçirdiğini, günlerce süren yoğun bakımın ardından zorlu günleri atlattığını öğrendim. Tamamen sağlığına kavuşman dileğimle Silivri Cezaevi’nden sevgilerimi iletiyorum. Umarım hızlıca bilimsel çalışmalarına dönersin.



Türkiye’de… pic.twitter.com/xpEqEeQ6kX — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 24, 2025

NE OLMUŞTU?

ABD'de mühendislik alanında 'en iyisi olarak' gösterilen Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'nde Profesör olarak görev yapan Canan Dağdeviren, 9 Haziran’da beyin kanaması geçirdi.

12 gün sonra yoğun bakımdan çıkan 40 yaşındaki Dağdeviren, dünya çağında yankı uyandıran icatları ile de tanınıyor.