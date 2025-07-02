İmamoğlu’ndan 'ekonomi' mesajı! Felaketleri tek tek sıraladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu’ndan 'ekonomi' mesajı! Felaketleri tek tek sıraladı

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Türkiye, hızla bir uçuruma doğru sürükleniyor. Ülkemizin yıllardır çektiği ekonomik kriz milletimizi adeta boğmaya devam ediyor” ifadelerini kullanarak çarpıcı bir mesaj paylaştı.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu şunları yazdı:

“Türkiye, hızla bir uçuruma doğru sürükleniyor. Ülkemizin yıllardır çektiği ekonomik kriz milletimizi adeta boğmaya devam ediyor.

Özellikle ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketler, artık hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yüksek faize dayalı ekonomi, KOBİ’leri seri bir şekilde iflasa sürüklüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verisine göre Mayıs ayında kapanan şirket sayısı, geçen seneye göre %5,9 daha fazla! Açılan şirketlerse geçen yıla göre %13 daha az! Yani ülkemizde daha çok şirket batıyor, daha az şirket açılıyor.

KOBİ’ler mal tedarik edemiyor, satış yapamıyor, yapsa parasını alamıyor, sonunda da batıyor; ekonomimizin bel kemiği kırılıyor!

Oysa ki KOBİ’lerimiz, bugün toplam ihracatımızın %55’ini, toplam istihdamın %72’sini oluşturarak ülkemiz için büyük bir görevi gerçekleştiriyor.

Siyasi kumpas kurarken “faiz artırır, sıcak parayı tutarız” hesabı yapanlar yüzünden, KOBİ’ler yüksek faize kurban ediliyor.

Halbuki KOBİ’ler doğru bir kaynak yönetimi ve planlamayla desteklenirse bakın ülkemizde neler olur. Teknoloji yatırımlarına, dijitalleşmeye ve küresel pazarlara açılmaya yönelecek desteklerle KOBİ’ler, yüksek sürdürülebilirlikte bir büyümenin taşıyıcısı olabilir.

KOBİ’lerimiz, büyük sanayi şirketleriyle entegre edilirlerse verimlilik sorunu da, inovasyon sorunu da aşılır. Ülke ekonomisi işte o zaman direnç kazanır. İstihdam, iş, ekmek belli bölgelerde yoğunlaşmaz, tüm ülke sathına yayılır.

KOBİ’lerimizi sadece görmezden gelen, yüksek faizle siyasi kumpasları finanse eden bu zihniyetin yükselen iflas dalgasını durduracak dermanı yok.

Biz hazırız!

Çalışan, üreten, kazanan ve adilce paylaşan bir Türkiye, bizimle geleceğe yürüyecek!”

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