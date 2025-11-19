İBB soruşturmasında iddianamenin yayınlanması sonrası Silivri’de tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarına erişim engeli geldi.

8 Mayıs’ta İmamoğlu’nun ‘@ekrem_imamoglu’ X hesabı erişime engellenmişti. Hesabı yaklaşık 10 milyon kişi takip ediyordu.

O dönemden beri İmamoğlu ‘@CBAdayOfisi’ adlı X hesabını kullanıyordu.

Bu hesaba 13 Kasım’da erişim engeli getirildi. Kısa süre sonra kullanıcı adı ‘@CBAdayOfisi1’ olarak değişti, ancak ertesi gün bu hesap da ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle engellendi.

İkinci engelleme kararı sonrası hesabın kullanıcı adı bu kez ‘@CBAdayOfisi11’ diye değiştirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), bu hesabın da aynı gerekçeyle erişime engellendiğini duyurdu.

İMAMOĞLU’NDAN SERT TEPKİ

İmamoğlu, erişim engeli sonrası değişen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada erişim engeli kararlarına sert tepki gösterdi.

27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası Adnan Menderes’in Yassıada’da yargılandığı duruşmada mahkeme başkanının “sizi buraya koyan irade böyle istiyor” sözüne dikkat çeken İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yassıada’da Adnan Menderes’in savunması engellenince, mahkeme başkanı “sizi buraya koyan irade böyle istiyor” demişti.

65 yıl geçti fakat darbecilerin “iradesinde” değişen bir şey olmadı. Ha dün ha bugün. Kafa aynı kafa.

Sosyal medya hesaplarıma saldıran ve beni sessizliğe mahkum etmeye çalışanlara diyorum ki:

“Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise, sizin demokrasiniz de o kadar demokrasi…”