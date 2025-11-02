Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada "İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt sert oldu.

"Salonlardan ve saraylardan çıkamayan bu akıl devletimize ve milletimize Fetret Devri’ni yaşatıyor." diyen İmamoğlu, "Yüce Allah milletimizi kötü dilden, “İstanbul’a ihanet ettik” diyenlerden ve Türkiye’ye Fetret Devri’ni yaşatanlardan korusun." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE TARİFİ ZOR BİR HASAR VERİYOR"

Ülkemizi yönetenlerin dilinden sürekli olarak iftira, kin ve nefret cümleleri duymak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına hazindir. Kaybettiği seçimlerin iptali için uğraşan, kazanamadığı belediyeleri yargı yoluyla ve şantajlı transferlerle ele geçirmeye çalışan, rakibini terörle ve casuslukla suçlayıp oy verenleri de hain ilan etme cüreti gösteren bu zihniyet, devletimize ve milletimize tarifi zor bir hasar veriyor.

İstanbul’u betona boğan, yeşil alanları ranta kurban eden, askeri ve tarım alanlarını imara açan ve en acısı İstanbul’un içme suyu barajını bir imzayla iptal eden bu anlayış, şehrimizi katlediyor.

"SARAYLARDAN ÇIKAMAYAN BU AKIL DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE FETRET DEVRİ’Nİ YAŞATIYOR"

1999 depreminden sonraki 20 yılda kentsel dönüşümü çözemeyen, yeni metro projelerini engelleyen, var olanları durduran, insanları yoksullaştıran, hemşehrilerini unutan, salonlardan ve saraylardan çıkamayan bu akıl devletimize ve milletimize Fetret Devri’ni yaşatıyor.

Fakat biz milletimizin teveccühü ile: 1. Seçimi 13.600, 2. ⁠Seçimi 806.000, 3. ⁠Seçimi 1.100.000, oy farkıyla kazanarak İstanbul’u kurtardık. Bize görevi emanet eden milletimize minnettarız. Yüce Allah milletimizi kötü dilden, “İstanbul’a ihanet ettik” diyenlerden ve Türkiye’ye Fetret Devri’ni yaşatanlardan korusun.