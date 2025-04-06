İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş çağrı: Korkma...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş çağrı: Korkma...

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj geldi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında açılan davaları tek tek sayarak, bunların "uyduruk" olduğunu belirtti. İmamoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi.

X hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Aziz Milletim;

Aşağıda sıralanmış olan davalar kendi koltuk hırsı için; rakibini devre dışı bırakmak, siyasi yasak getirmek ve millet iradesini gasp etmek için bir avuç hakkaniyetsiz insan tarafından uydurulmuş davalardır:

Ordu Havalimanı VIP davası,

Seçim iptal etme davası,

Büyükçekmece davası,

"Ahmak" davası,

"İBB'de 550 terörist var" davası,

Başsavcıya hakaret davası,

Hakkımda usulsüz rapor yazmış bilirkişiye suç duyurusunda bulunmama rağmen benim aleyhime açılan "bilirkişi" davası,

Diploma iptali,

Boş iddialar, yalan ifadeler ve gizli tanık marifetiyle oluşturulmuş yolsuzluk davası,

Uydurma bağlantı iddiaları ile oluşturulmuş terör davası ve kayyum girişimi,

Ve daha nice mesnetsiz soruşturmalar...

Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum;

Seni mertçe yarışa çağırıyorum.

Korkma gel yarışalım.

Sandıkta bu aziz millet kararını versin.

Millet cesaretli ve mert olanı sever.

Var mısın?

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