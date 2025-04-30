Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş Kanal İstanbul teklifi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir paylaşım yaptı. Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a flaş bir teklifte bulundu. İmamoğlu, tartışmalara neden olan Kanal İstanbul ile ilgili referanduma gidilmesi gerektiğini söyledi.

Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul.



İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin.



Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum.



Eğer milletin tercihinden… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 30, 2025

İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

Özgür Özel'den videolu 'Kanal İstanbul' paylaşımı: 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'

Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul.

İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin.

Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum.

Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin.

Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin.

Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar.