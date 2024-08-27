İmamoğlu’ndan Erdoğan’a kaçak villa yanıtı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a kaçak villa yanıtı

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Erdoğan’a kaçak villa yanıtı geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada “Boğazdaki kaçak villa para babalarına peşkeş çekildi” demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vaniköy’deki kaçak villa ile ilgili “Boğazdaki kaçak villa para babalarına peşkeş çekildi” sözlerine yanıt verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İmamoğlu “Sokağa çıkın, ‘Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi’ deyin, sokaktaki insanların yüzde 90’nı buna inanmaz. Tersini sorun inanırlar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, gerçekleştirdiği Avrupa seyahatleri için yapılan yorumlar için ise, “Çok seviyesi düşük laflar. Muhatap almıyorum” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bitlis’te Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni konuşması sırasında “Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar” demişti.

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