İmamoğlu'ndan Erdoğan'a kırıklar dolu karne!

Soruşturmalar kapsamından 19 Mart'tan bu yanan cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, avukatları ve gazeteciler aracılığı ile Silivri'den gündeme ilişkin değerlendirme yapmaya devam ediyor.

Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'a konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, 2023'teki seçimler ile yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıllık yönetim sürecine karne verdi.

Erdoğan'ın olumsuz sonuç doğuran politikalarını tek tek sıralayan İmamoğlu, kırık notlar düştü.

"KARNE BU: TASDİKNAMESİNİ VERİP GÖNDERECEĞİZ"

Karne notunun altında mesaj paylaşan İmamoğlu, "Karne bu, resim net: Hükümetin hem demokrasi hem ekonomi karnesi kırıklarla dolu. Demokrasilerin güzel tarafı ise şu: Başaramayan gider, yenisi gelir. Türkiye’de olacak olan da bu: Bu karneyle bu hükümet ilk seçimlerde tasdiknamesini alır, yerine yenisi gelir. İlk seçimlerde milletle beraber bu hükümete tasdiknamesini verip göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği karneden notlar:

Her Yere Kayyum, Herkese Kayyum: Geride kalan iki yılda Erdoğan kayyım ısrarından vazgeçmedi. Daha önce de yaptığı gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki il ve ilçelere kayyımlar atamaya devam etti.

Anayasa Mahkemesi Boşa Çıkarıldı: Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmadı. TİP Milletvekili Can Atalay milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmedi. AYM 2023 sonunda Taksim Meydanı’nın göstericilere yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğu kararını almasına rağmen İstanbul Valiliği 1 Mayıs 2024’te Taksim’deki kutlamalarını yasakladı.

AİHM Yok Hükmünde: Sadece AYM’nin değil AİHM’in de kararları tanınmadı. Osman Kavala AİHM’nin hakkında verdiği ihlal kararına rağmen cezaevinden salıverilmedi.

Rakip Tasfiyesi: Erdoğan, sırf benimle ve Türkiye’nin birinci partisi CHP ile rekabet etmekten çekindiği için bütün ülkeyi büyük bir siyasi, ekonomik ve sosyal bir krize soktu. 2019’da mazbatamıza el koyanlar, şimdi de Cumhurbaşkanı Adaylığımı engellemek için diplomamı iptal ettiler, 19 Mart’ta demokrasiye müdahale ederek beni ve çalışma arkadaşlarımı gözaltına alıp, tutukladılar.

Siyasiler Hapiste: HDP’nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da olduğu çok sayıda siyasetçiye hapis cezaları verildi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da hapsedilen siyasi liderler arasında. Türkiye artık muhalif siyasetçilerin cezalandırıldığı, liderlerin hapsedildiği bir ülke durumunda.

Herkes Şüpheli: Hükümet 2024’te yazarları, gazetecileri, sivil toplum kuruluşu mensuplarını hedef alan bir “yabancı ajanlar yasası” hazırladı.

STK’lar ve Sanatçılar Kriminalize Edildi: İktidarın güdümüne girmeyi kabul etmeyen Tabipler Odası, Barolar ve TÜSİAD gibi kuruluşlar yargının ve yürütmenin tacizine maruz kaldı.

Sosyal Medya da Baskı Altında: Geleneksel medyadan sonra sosyal medya da baskı altına alındı. Ağustos 2024’te Instagram BTK tarafından mahkeme kararı olmadan erişime kapatıldı.

Enflasyon Düşürülemedi: 2023 seçimlerinden sonra “rasyonel politikalara dönüş” kararı veren Erdoğan yeni bir dönemi başlattı. İlgili bakanlığın programı şimdiden başarısız oldu. 2024’te enflasyon %36 olacak dediler, %44 oldu. 2025’te enflasyon hedefi %24 olarak açıklandı, güncellendi %29 oldu, yetmeyecek bir daha artacak.

İmamoğlu ayrıca açıklamasında şu başlıklara da yer verdi:

Reel Sektör Çöktü, Faizler Uçtu, Borçlar Artarken Faiz Ödemeleri Rekor Kırdı, Rezervler Yakıldı, Bütçe Açığı Kapatılamadı, İşsizlik Arttı, İş Bulma Ümidi Kalmadı, Gençler İşsiz Bırakıldı, Çalışanların Yarısı Asgari Ücretli Yapıldı, Sağlık Sistemi Geriledi.

Son ankette bir partiden sürpriz çıkış! Kimse bu kadarını beklemiyordu…

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