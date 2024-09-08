İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sisi göndermesi "Şimdi Sisi kardeşim oldu, bana da demesini bekliyorum!”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin töreni sebebiyle teğmenleri hedef alan sözlerine yeniden tepki gösterdi.

Sönmüş bir ateşin harlanmak istendiğini ifade eden İmamoğlu, “Derdiniz ne sizin Allah aşkına?” ifadelerini kullandı.

Bilecik’te Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi Seyir Terası açılışında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Erdoğan’ın geçmişte kendisine ‘Sisi’ olarak hitap ettiğini hatırlatarak gönderme yaptı. yaptı.

İmamoğlu, “2019’da benim adım ‘Sisi’ idi, şimdi Sisi kardeşim oldu, bana da demesini bekliyorum!” ifadelerini kullandı.

“DERDİNİZ NE SİZİN ALLAH AŞKINA?”

Milletini birbirinden uzaklaştırma gayreti içerisinde o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınadığını belirten İmamoğlu, bu anlayışın karşısında olduklarını, olaydan tam 8 gün sonra konuşarak sönmüş bir ateşin harlanmak istendiğini söyledi.

İmamoğlu iktidara seslenerek, “Derdiniz ne sizin Allah aşkına? Buradan neyi büyütüyorsunuz? Allah’ın bir gününü bir bu milleti kavga ettirmeden bu millete bir ortak yaratmayacak mısınız? İnsanlar birbirini biraz seviyor, daha çok sevecek diye ödü kopuyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A 'TEĞMENLER' TEPKİSİ VE SİSİ GÖNDERMESİ

Erdoğan’ın teğmenler hakkında söylediği sözlere tepki gösteren İmamoğlu, 2019 yılında kendisine Sisi dendiğini de hatırlatarak göndermede bulundu.

“BENİM DE ADIM SİSİ İDİ ŞİMDİ NE OLDU?”

Kendi partilerinde dahi uzlaşamadıkları bir konuda bu kadar sert bu kadar toleranssız bir tavır takınılmasını anlayamadığını söyleyen İmamoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını dile getirmenin bunun altından iş aramanın çabası ne? Bilmeyene söyleyelim 86 milyonun ortak değeridir Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

2019’da kendisine Sisi dediklerini hatırlatan İmamoğlu, “Sisi katildi değil mi, benim de adım 'Sisi' idi. Şimdi ne oldu? 'Kardeşim'. Bana da kardeşim demesini beklerim herhalde değil mi!” ifadelerini kullandı.